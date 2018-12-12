شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفرع الجامعة في محافظة جدة.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساعد إداري ثالث (للنساء).

. مسؤول مختبر (للنساء).

. محلل تطبيقات (للرجال).

. مدير تكنولوجيا المعلومات (للرجال).

. منسق تقييم (للرجال).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الاثنين الموافق 5 ربيع الثاني 1440هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم السبت الموافق 6 جمادى الأولى 1440هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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