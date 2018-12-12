شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة لدى فنادق هيلتون في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في منطقة مكة المكرمة.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير المطعم.

. كاتب المشتريات (عدد وظيفتين).

. كاتب الموارد البشرية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 ديسمبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا)

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