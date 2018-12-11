شكرا لقرائتكم 6 #وظائف_شاغرة في شركة مازولا بالشرقية وينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة مازولا لإنتاج‏ وصناعة المواد الغذائية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها والمتعاقدة معها في كل من المنطقة الشرقية، وينبع.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني معدات (ينبع): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الإلكترونيات.

. بائع منتجات (الشرقية): شهادة الدبلوم في تخصص المبيعات والتسويق.

. فني رافعة شوكية (عدد وظيفتين/ ينبع): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة السيارات).

. فني ميكانيكي (عدد وظيفتين/ ينبع): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يناير 2019م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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