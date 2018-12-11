شكرا لقرائتكم #وظائف_شاغرة لحمَلة البكالوريوس في البنك الإسلامي للتنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.

وأبرز البنك أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد أول- التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، وإدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي- تقييم العمليات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الاقتصاد، المالية، الإحصاء، التنمية الدولية، العلوم الاجتماعية)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 8 يناير 2019م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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