شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة علم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير البرنامج: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، أو نظم المعلومات الإدارية).

. محلل أول الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات.

. مدير مشروع: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

. مهندس أول- جافا: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 ديسمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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