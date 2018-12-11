شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في مجموعة #إيلاف بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة مجموعة إيلاف- المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على اسم:

. محاسب (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي مجال ذي الصلة.

. موظف حجز تذاكر: شهادة الدبلوم في مجال الحجز والتذاكر.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مارس 2019م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

حساب متابعات الخليج 365 .. الحالة مدفوعة ولم تصل رسالة من البنك!



مهند عسيري تحت التهديد



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.