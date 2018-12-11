شكرا لقرائتكم #وظائف_فنية شاغرة للسعوديين في كلية الجبيل الصناعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في كلية الجبيل الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني مختبر تكنولوجيا هندسة الصيانة الميكانيكية (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصص تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية.

. فني مختبر الفيزياء: شهادة الدبلوم في تخصصات: (تكنولوجيا هندسة الصيانة الميكانيكية، هندسة تكنولوجيا التصنيع).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يناير 2019م.

وبينت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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