شكرا لقرائتكم #وظائف_إدارية شاغرة في التصنيع الوطنية بالرياض وينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وينبع.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير الشؤون المالية- التوظيف (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. مستشار أول- المكافآت والسياسة (الرياض): درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، الإدارة العامة، أو إدارة الأعمال، القانون، الهندسة الصناعية)، أو أي مجال ذي الصلة.

. مدير العمليات التشغيلية (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الميكانيكية).

وأفادت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 ديسمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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