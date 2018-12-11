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شكرا لقرائتكم 5 #ظائف شاغرة للسعوديين في شركة نسما بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (5) وظائف شاغرة للسعوديين، على مسمى “حارس أمن”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نما للشحن” في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحملة شهادة الثانوية العامة فأعلى، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ 11 ديسمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 فبراير 2019م.
وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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