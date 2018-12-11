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شكرا لقرائتكم البريد السعودي يعلن توفر وظائف للجنسين لحملة البكالوريوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت مؤسسة البريد السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، للعمل في قسم التطبيقات والخدمات الالكترونية بمدينة الرياض، من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس في تخصص الحاسب آلي أو هندسة الحاسب آلي، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مبرمج (عدد 2)
2- مبرمج مساعد (عدد 5)
3- محلل نظم (عدد 2)
4- محلل نظم مساعد (عدد 4).
التخصص المطلوب:
– شهادة الجامعية البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي أو هندسة الحاسب الآلي.
موعد التقديم:
التقديم متاح الآن وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 1440/04/14هـ.
طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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