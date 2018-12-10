شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المنطقة الغربية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول الموارد البشرية.

. أخصائي أول (FICO).

. أخصائي أول شبكات.

. أخصائي أول الأمن السيبراني.

. أخصائي أول أنظمة (للسعوديين).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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