شكرا لقرائتكم 5 وظائف إدارية شاغرة في شركة أركاد للمقاولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (5) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مراجع داخلي”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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