شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي بالظهران والأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء. وتأتي الوظائف المتاحة على المسميات التالية: . أخصائي الأمراض الجلدية (الظهران). . أخصائي الأشعة (الأحساء). . أخصائي علم الأمراض والدم (الظهران). . أخصائي الأمراض العصبية (الظهران). وأبرز المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 ديسمبر 2018م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) هل يزيد دعم حساب متابعات الخليج 365 مع #ميزانية_2019 ؟



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