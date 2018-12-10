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شكرا لقرائتكم 5 وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (5) وظائف إدارية شاغرة للرجال، على مسمى “أخصائي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات، هندسة البرمجيات)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر 2018م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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