شكرا لقرائتكم 7 وظائف إدارية شاغرة في المجدوعي القابضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت المجموعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير البنية التحتية والشبكات (للسعوديين).

. مستشار تطبيقات أوراكل.

. مستشار وظيفي للموارد البشرية.

. مستشار مالي وظيفي.

. مستشار تقني.

. مستشار تقني- إدارة النقل.

. موظف مكتب الدعم الفني (للسعوديين).

وأوضحت المجموعة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 ديسمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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