شكرا لقرائتكم وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد إداري ثالث (للسعوديين): شهادة الثانوية العامة فأعلى.

. ممرض مسجل (للسعوديين): شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض.

. مسجل أمراض المسالك البولية: شهادة الدكتوراه أو البورد في تخصص الطب والجراحة.

وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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