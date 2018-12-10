شكرا لقرائتكم 7 وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والبحثية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير أنظمة لينكس.

. أخصائي تقني أول في التحليلي العضوي.

. أخصائي تقني أول- مختبر العلوم البيولوجية.

. مهندس تصميم- النماذج.

. عالم- المعلوماتية الحيوية.

. مهندس أجهزة.

. محلل المالية والتخطيط.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 ديسمبر 2018م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول من (هنا)

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