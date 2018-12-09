وظائف شاغرة لدى شركة مازولا في ينبع

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جدة - خالد شويل - أعلنت شركة مازولا لإنتاج‏ وصناعة المواد الغذائية -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها والمتعاقدة معها في محافظة ينبع. وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: . مخطط إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، الإنتاج)، أو أي مجال ذي الصلة. . سائق رافعة شوكية (للسعوديين): شهادة الثانوية العامة فأعلى. وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 9 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يناير 2019م. ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) لقطة مستهجنة للفنانة وعد على قناة sbc السعودية !!



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