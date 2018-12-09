شكرا لقرائتكم 9 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة الكفاح القابضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس مراقبة التكاليف.

. مساح كميات- مدني (عدد 4 وظائف).

. مهندس تخطيط.

. مهندس إدارة العقود.

. مدير مراقبة المشروع.

. مدير مشروع.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 ديسمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 فبراير 2019م.

وأكدت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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