شكرا لقرائتكم وظائف هندسية شاغرة للجنسين في أمانة الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن توفر عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة للرجال والنساء، وذلك على برنامج: “رفع الكفاءات”، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات: وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– مهندس معماري (للرجال).

– مهندس تخطيط (للرجال).

– مهندس مدني (للرجال).

– مهندس ميكانيكي (للرجال).

– مهندس نقل ومرور (للرجال).

– مهندسة معمارية (للنساء).

– مهندسة تصميم داخلي (للنساء).

– مهندس برمجيات (للجنسين).

– مهندس حاسب آلي (للجنسين).

– مهندس نظم حاسب آلي (للجنسين).

– مهندس أمن معلومات (للجنسين).

وبينت الأمانة أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

. أن يكون لائقاً صحياً.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

. الأفضلية ستكون لمن لديه خبرة سابقة.

. سيتم إجراء الامتحان والمقابلة الشخصية لمن اجتاز الامتحان لهذه الوظائف.

. سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة.

وأوضحت الأمانة أن التقديم متاح عن طريق بوابة الأمانة الرقمية، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 1440/04/02هـ وينتهي يوم السبت بتاريخ 1440/04/08هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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