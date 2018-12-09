شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين في الجامعة الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة السعودية الإلكترونية عن توفر عدد (33) وظيفة إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، وذلك بنظام العقود المؤقتة، للعمل في فروع الجامعة في المدن التالية: (الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، وتبوك، وجازان، والأحساء)، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– أخصائي طوارئ.

– أخصائي تمريض.

– مساعد إداري.

– منسق علاقات عامة.

– مراقب أمن وسلامة.

– فني دعم.

– مترجم.

وأبرزت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على الوظائف الصحية.

. أن يكون المتقدم لوظائف الأمن والسلامة من سكان مدينة مقر الوظيفة، مع إرفاق ما يثبت.

. ألا يقل معدل المتقدم عن جيد لآخر مؤهل.

. اجتياز المقابلة الشخصية.

وبينت الجامعة أن المرفقات والمستندات المطلوبة هي:

– سيرة ذاتية مختصرة للمتقدم.

– صورة من الهوية الوطنية.

– صورة من المؤهل العلمي، مع إرفاق معادلة الملحقية للدارسين بالخارج.

– صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح إلكترونيًا من خلال موقع الجامعة الرسمي، وسيتم فتح بوابة قبول الطلبات ابتداءً من يوم الاثنين 1440/04/03هـ الموافق 2018/12/10م الساعة 7:30 صباحًا، وحتى يوم الخميس 1440/04/06هـ الموافق 2018/12/13م الساعة 2:30 مساءً.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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