11 وظيفة شاغرة لدى شركة جنرال إلكتريك في 4 مدن

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جدة - خالد شويل - أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من: “الرياض، والدمام، والظهران، والأحساء”. وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . محلل بيانات العملاء. . مستشار تحليلي. . أخصائي خدمات الموقع. . مشغل معدات حقل. . فني صيانة معدات- خدمات حقل. . مهندس برمجيات. . مهندس تصنيع- اللحام. . مدير الاستشارات. . أخصائي التعويضات والمزايا. . مدير أول- التعويضات والفوائد. . مدير أول مشروع. وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 ديسمبر 2018م. ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا). يدشنها محمد بن سلمان الاثنين.. ماذا تعرف عن مدينة الملك سلمان للطاقة؟



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