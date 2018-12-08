وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة #إميرسون

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جدة - خالد شويل - أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في محافظة الجبيل. وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على اسم: . مهندس مبيعات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة الأجهزة). . مدير المبيعات- صمامات العزل: درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة. وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 ديسمبر 2018م. وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا). يدشنها محمد بن سلمان الاثنين.. ماذا تعرف عن مدينة الملك سلمان للطاقة؟



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