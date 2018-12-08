شكرا لقرائتكم وظائف هندسية شاغرة في الشركة السعودية لتقنية المعلومات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الشركة السعودية لتقنية المعلومات– المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- والمتخصصة بتقديم الخدمات الرقمية والأمن السيبراني، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مهندس بنية تحتية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو الهندسة)، أو المجالات التقنية ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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