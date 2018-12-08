13 وظيفة شاغرة لدى شركة بي إيه إي سيستمز في 5 مدن

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جدة - خالد شويل - أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف التعليمية والهندسية والإدارية والفنية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وتبوك، والطائف، والجبيل، والظهران”. وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: . فني صيانة محركات طائرات. . فني صيانة الطائرات. . مهندس بحري. . مراقب بنود ومخزون. . رئيس مجموعة أداء سلسلة التوريد. . أخصائي أول الامتثال. . مشرف فني متجر التسليح- التايفون. . رئيس فريق سلسلة التوريد. . مشرف كهربائي الخدمات الأرضية- التايفون. . مدرب هندسة الطائرات. . مشرف مناوب محاكاه- الهوك. . مهندس دعم الصيانة واستمرارية صلاحية الطيران. . مشرف ميكانيكي. وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 ديسمبر 2018م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا). يدشنها محمد بن سلمان الاثنين.. ماذا تعرف عن مدينة الملك سلمان للطاقة؟



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