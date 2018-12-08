شكرا لقرائتكم غرفة الرياض تطرح 390 وظيفة شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (390) وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى عدد من شركات القطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة ديبا العربية السعودية للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة.

– الشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة.

– ملتقى التوظيف في قطاع السياحة والإيواء.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس معماري.

. فني نجارة.

. مندوب مبيعات.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الاثنين الموافق 10 ديسمبر 2018م، وتستمر لمدة يومين.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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