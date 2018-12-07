شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة للسعوديين في مستشفى الملك فيصل التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل إداري: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، ونظم المعلومات الإدارية، وإدارة الرعاية الصحية، وإدارة الأعمال، والإدارة العامة)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

. مستشار قانوني ثاني: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص القانون.

. محلل التكامل: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 فبراير 2019م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)

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