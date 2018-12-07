شكرا لقرائتكم وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة حائل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين والسعوديات، على مراتب: (أستاذ- أستاذ مشارك- أستاذ مساعد)، لحملة درجة الدكتوراه في عدة تخصصات، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يقل تقديره عن جيد جدًّا في جميع المراحل التعليمية.

– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاث (انتظامًا) من جامعة موصى بها.

– أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

– معادلة الشهادات التي يلزم معادلتها وتصديقها من الجهات المختصة.

– امتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

– يفضل توافر الوحدة البحثية المحكمة منشورة أو مقبولة للنشر، ويتم احتساب وحدتين كحد أقصى على أن تكون منشورة في مجالات مصنفة.

– اكتمال متطلبات الترخيص المهني في المملكة وفي بلد الابتعاث للتخصصات الصحية والطبية.

– أن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا.

– اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.

– فيما يخص وظيفة (أستاذ مشارك وأستاذ) يجب أن يكون حاصل على الرتبة من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

– أن تكون دراسة الماجستير والدكتوراه تمت عن طريق الابتعاث أو الإيفاد إن كان على رأس العمل.

– إن كان المتقدم يشغل وظيفة رسمية فيجب أن تكون ذات صلة بالعمل الأكاديمي الجامعي.

– تعطي أولوية لمن هو غير معين على وظيفة رسمية، كخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

وبينت الجامعة أن الوثائق المطلوبة هي:

. صورة الهوية الوطنية.

. السيرة الذاتية موضحًا بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعملية بما لا يتجاوز صفحتين.

. صورة من شهادات (البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه).

. صورة من السجلات الأكاديمية (للبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه).

. صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة.

. قرارات الابتعاث أو الإيفاد لدراسة (الماجستير والدكتوراه).

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1440/4/2هـ ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1440/4/6هـ، وذلك عبر موقع الجامعة الإلكتروني: (هنا)

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