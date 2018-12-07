شكرا لقرائتكم 8 وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والدمام، والخبر. وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مهندس اختبار الاتصالات (الرياض). . مهندس اتصالات (الرياض). . مهندس أول تركيب واختبار (الرياض). . مهندس أول تركيب واختبار الاتصالات (الرياض). . مهندس الخدمات الفنية (الدمام). . مدير تطوير أعمال استشارات سلامة العمليات (الخبر). . مدير الاختبار والتكاليف (الرياض). . مشرف تركيب الاتصالات- منسق تصميم (الرياض). وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 ديسمبر 2018م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا). المغامسي: فارس العرب تنقل بين بلد العلماء والصالحين وبلد الشهداء وعرين الآساد



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