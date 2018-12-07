شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة للسعوديين في شركة موبايلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي التقارير والتحليل: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المبيعات والتسويق، والإحصاء)، أو ما يعادلها.

. أخصائي الخدمات المالية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

. أخصائي منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 ديسمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 ديسمبر 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا).

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