شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى فنادق هيلتون في 4 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت مجموعة شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، وجدة، والخبر، والظهران.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

. مدير مجموعة الموارد البشرية (مكة المكرمة).

. وكيل المبيعات (الخبر).

. مدير المبيعات (الخبر).

. موظف خدمة ضيافة (مكة المكرمة).

. مدير المطعم (الظهران).

. مدير مجموعة التسويق (مكة المكرمة).

. منسق التسويق (مكة المكرمة).

. مدير المجموعة التجارية (جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 ديسمبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط (هنا).

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