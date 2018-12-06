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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين في الجامعة الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت الجامعة الإسلامية توفر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، وترغب الجامعة بشغلها عن طريق المسابقة الوظيفية حسب الشروط العلمية والعملية، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– محرر أخبار.
– مهندس حاسب آلي مساعد.
– تقني هندسة حاسب آلي.
– مصمم طوابع.
– أخصائي نفسي مساعد.
– أمين مستودع.
– كاتب صحفي.
– محضر مختبر (عدد 3 وظائف).
– مسجل طلبة.
– فني مختبر.
– أخصائي إدارة مستشفيات.
– فني تركيب أسنان (قسم النساء).
ودعت الجامعة المواطنين الراغبين الذين تتوفر لديهم شروط شغلها التقدم من خلال موقع الجامعة (هنا)، وذلك خلال الفترة من 1440/4/3هـ إلى 1440/4/9هـ، ومع إرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (pdf) وهي:
. صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة.
. صورة من البطاقة الشخصية.
. صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد.
. صورة شخصية.
. اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظائف الصحية المعلنة (أخصائي إدارة مستشفيات، وفني تركيب أسنان).
. تعبئة نموذج (101/أ) للموظفين والمستخدمين أو نموذج (101/ب) لغير الموظفين والمستخدمين.
ولمعرفة تفاصيل المؤهلات والتخصصات المطلوبة، اضغط (هنا)
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