شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين في الجامعة الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الجامعة الإسلامية توفر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، وترغب الجامعة بشغلها عن طريق المسابقة الوظيفية حسب الشروط العلمية والعملية، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– محرر أخبار.

– مهندس حاسب آلي مساعد.

– تقني هندسة حاسب آلي.

– مصمم طوابع.

– أخصائي نفسي مساعد.

– أمين مستودع.

– كاتب صحفي.

– محضر مختبر (عدد 3 وظائف).

– مسجل طلبة.

– فني مختبر.

– أخصائي إدارة مستشفيات.

– فني تركيب أسنان (قسم النساء).

ودعت الجامعة المواطنين الراغبين الذين تتوفر لديهم شروط شغلها التقدم من خلال موقع الجامعة (هنا)، وذلك خلال الفترة من 1440/4/3هـ إلى 1440/4/9هـ، ومع إرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (pdf) وهي:

. صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة.

. صورة من البطاقة الشخصية.

. صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد.

. صورة شخصية.

. اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظائف الصحية المعلنة (أخصائي إدارة مستشفيات، وفني تركيب أسنان).

. تعبئة نموذج (101/أ) للموظفين والمستخدمين أو نموذج (101/ب) لغير الموظفين والمستخدمين.

ولمعرفة تفاصيل المؤهلات والتخصصات المطلوبة، اضغط (هنا)

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