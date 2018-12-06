45 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

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جدة - خالد شويل - أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – شركة شاينا جيو إنجنيرنج” في محافظة الجبيل. وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مشرف (عدد وظيفتين). . حارس أمن (عدد 7 وظائف). . مسؤول علاقات حكومية (عدد 3 وظائف). . فني كهربائي (عدد 3 وظائف). . مهندس مدني (عدد وظيفتين). . رسام معماري (عدد 3 وظائف). . سائق (عدد 12 وظيفة). . مهندس تخطيط (عدد 3 وظائف). . سائق رافعة شوكية (عدد 4 وظائف). . مهندس كهربائي (عدد وظيفتين). . مندوب مشتريات (عدد وظيفتين). . كاتب استقبال (عدد وظيفتين). وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 ديسمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 ديسمبر 2018م. وأوضح البرنامج، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا). الأرصاد تحذر سكان 4 مناطق من التقلبات الجوية



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