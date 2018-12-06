شكرا لقرائتكم 17 وظيفة شاغرة لدى شركة الشايع للتجارة في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. استشاري مبيعات- الضيافة (عدد 3 وظائف/ الرياض).

. استشاري مبيعات- الإجهاد والتبريد (الرياض).

. مهندس مبيعات- خدمات (الدمام).

. استشاري مبيعات- الضيافة (عدد 3 وظائف/ جدة).

. استشاري الضيافة والمساحات العامة (الرياض).

. استشاري مبيعات- الضيافة (عدد وظيفتين/ الدمام).

. مساعد استشاري (عدد وظيفتين/ الرياض).

. مساعد استشاري (للسعوديين/ الرياض).

. مهندس مبيعات- خدمات (عدد وظيفتين/ الرياض).

. مساعد استشاري (للسعوديين/ الدمام).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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