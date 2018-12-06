شكرا لقرائتكم وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة الملك خالد عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء، على مسمى “أستاذ مشارك- أستاذ مساعد”، لحملة درجة الدكتوراه في عدة تخصصات، والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1440-1441هـ، بفروع كليات الجامعة بتهامة، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن تكون شهادة الدكتوراه (وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك) صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

– أن يكون تخصص الدكتوراه امتداداً لتخصصي البكالوريوس والماجستير.

– اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات (إن وجدت) التي تجريها الأقسام.

– أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد ونحوها.

– إحضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الإنجليزية إذا كان المتقدم خريجاً من جامعة لغة الدراسة بها غير اللغة الإنجليزية بحيث يجب الحصول على درجة لا تقل عن (550) في اختبار (TOEFL) أو (6.5) في اختبار (IELTS)، أو ما يعادله للمتقدمين على تخصصات اللغة الإنجليزية والتخصصات الصحية.

وأوضحت الجامعة أن على الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط أعلاه الدخول إلى موقع التوظيف الأكاديمي(هنا)، وسيتم استقبال الطلبات ابتداء من يوم الأحد 1440/04/09هـ، الموافق 2018/12/16م، إلى نهاية يوم السبت 15/ 04/ 1440هـ الموافق 2018/12/22م.

ولمعرفة تفاصيل التخصصات المطلوبة، اضغط (هنا)

مواطن يكتب على سيارة توقفت أمام منزله تفجر حالة من الجدل



الأرصاد تحذر سكان 4 مناطق من التقلبات الجوية



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.