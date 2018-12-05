شكرا لقرائتكم وظائف هندسية وبحثية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وبحثية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس أول شبكات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الحاسب الآلي).

. أخصائي أول- مكتب البحوث والاعتماد: درجة البكالوريوس أو الماجستير في المجالات العلمية ذات الصلة بمجال البحوث.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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