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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة للسعوديين في خدمات الملاحة الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. محاسب: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.
. مدير المشاريع والأداء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، وإدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
. مسؤول منطقة الأعمال المالية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة).
وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر 2018م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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