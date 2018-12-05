شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة للسعوديين في خدمات الملاحة الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محاسب: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.

. مدير المشاريع والأداء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، وإدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

. مسؤول منطقة الأعمال المالية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة).

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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