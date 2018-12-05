شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في شركة ياسرف للتكرير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة ينبع.

وأبرزت الشركة أنَّ ذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

. مستشار تجاري رابع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو التسويق)، أو ما يعادلها.

. منسق ثالث تصدير المنتجات والشحن اللوجستية: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

. مستشار تجاري ثالث: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو التسويق)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يناير 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)

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