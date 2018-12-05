شكرا لقرائتكم 6 وظائف هندسية شاغرة لدى شركة الفلك في رابغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة رابغ.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس تفتيش: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. مفتش صيانة- مصفاة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

. مستشار تفتيش: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، والكيميائية، والمعدنية).

. مهندس التآكل (عدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 ديسمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 ديسمبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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