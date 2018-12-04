شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي القابضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت مجموعة شركات التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، والتسويق، والرسومات، والتصميم الداخلي).

. مشرف الأمن (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 2 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا)

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