- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين لدى جمعية تاج للتحفيظ بتربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت جمعية تاج لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تربة توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، وذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:
. سكرتير مدير عام: البكالوريوس في أحد التخصصات الإدارية أو السكرتارية.
. مشرف شؤون تعليمية: البكالوريوس في تخصص الشريعة أو الدراسات القرآنية أو التخصصات ذات الصلة.
. موظف تنمية موارد مالية: بكالوريوس تسويق أو دبلوم إداري أو تسويق أو تخصص ذي الصلة.
. موظفة تنمية موارد مالية: بكالوريوس تسويق أو دبلوم إداري أو تسويق أو تخصص ذي الصلة.
. موظف علاقات عامة وإعلام: بكالوريوس إعلام مع خبرة لا تقل عن سنتين، أو دبلوم إعلام مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
– التفرغ للعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
– أن يكون حسنة السيرة والسلوك.
– وجود خبرة في مجال العمل الإداري أو المالي بالقطاع الخيري.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
ودعت الجمعية الراغبين والراغبات في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط الموضحة تعبئة نموذج التقديم، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء 26-3-1440هـ وحتى السبت القادم 1-4-1440هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)
- حساب متابعات الخليج 365 .. كم دفعة من الدعم تحق لكل شخص ؟
-
- استنفار أمني بعد إغلاق عقبة ضلع بسبب الانهيارات الصخرية
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة للجنسين لدى جمعية تاج للتحفيظ بتربة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .