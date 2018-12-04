شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين لدى جمعية تاج للتحفيظ بتربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت جمعية تاج لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تربة توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، وذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

. سكرتير مدير عام: البكالوريوس في أحد التخصصات الإدارية أو السكرتارية.

. مشرف شؤون تعليمية: البكالوريوس في تخصص الشريعة أو الدراسات القرآنية أو التخصصات ذات الصلة.

. موظف تنمية موارد مالية: بكالوريوس تسويق أو دبلوم إداري أو تسويق أو تخصص ذي الصلة.

. موظفة تنمية موارد مالية: بكالوريوس تسويق أو دبلوم إداري أو تسويق أو تخصص ذي الصلة.

. موظف علاقات عامة وإعلام: بكالوريوس إعلام مع خبرة لا تقل عن سنتين، أو دبلوم إعلام مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

– التفرغ للعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

– أن يكون حسنة السيرة والسلوك.

– وجود خبرة في مجال العمل الإداري أو المالي بالقطاع الخيري.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

ودعت الجمعية الراغبين والراغبات في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط الموضحة تعبئة نموذج التقديم، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء 26-3-1440هـ وحتى السبت القادم 1-4-1440هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

حساب متابعات الخليج 365 .. كم دفعة من الدعم تحق لكل شخص ؟



استنفار أمني بعد إغلاق عقبة ضلع بسبب الانهيارات الصخرية



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.