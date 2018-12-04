شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى شركة المراعي بالرياض وحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة المراعي للألبان، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير العلامة التجارية (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو المجالات ذات الصلة.

. مشرف شؤون الصحة والسلامة والأمن- المبيعات (حائل): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. مدير أول الإنتاج (حائل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الدواجن، والأغذية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 ديسمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا)

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