شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للسعوديين في شركة غازكو بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. خبير الجودة والتميز المؤسسي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الجودة).

. محاسب: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

. سائق نقل غاز (عدد 5 وظائف): شهادة الثانوية العامة، ورخصة نقل ثقيل سارية المفعول.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 ديسمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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