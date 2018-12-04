وظائف شاغرة في الخطوط الحديدية.. هنا رابط التقديم

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جدة - خالد شويل - أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر وظائف بمسمى مراقب معلومات المحطة (STATION INFORMATION CONTROLLER) بمدينة الرياض لحملة الدبلوم.

واشترطت الشركة للتقديم لهذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة أو دبلوم بعد الثانوية العامة في تخصص مناسب وخبرة لا تقل عن سنتين في الأعمال ذات الصلة بمنظمات السكك الحديدية أو شركات المرافق العامة أو المكاتب الحكومية أو السفارات.

وكذلك توفر مهارات تواصل مهنية جيدة باللغتين العربية والإنجليزية والقدرة على فهم الأنظمة المعقدة وامتلاك مهارات جيدة في تقنية المعلومات والقدرة على التعامل بسرعة وفعالية في الحالات الطارئة غير المتوقعة.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: (هنا).

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