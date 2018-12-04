شكرا لقرائتكم للمواطنين فقط.. وظائف شاغرة في صحة حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل عن توفر وظائف شاغرة لحملة الشهادة الابتدائية أو الكفاءة المتوسطة للعمل بمسمى سائق ومراسل وحارس وخادم وعامل.

ومن ضمن شروط التقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون سن المتقدم من 18 إلى 40 سنة وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقاً صحيًّا وأن يكون ضمن قوائم الانتظار ببرنامج ساعد للخدمة المدنية وأن يحمل المتقدم شهادة الابتدائية أو الكفاءة المتوسطة.

وأن يحمل المتقدم رخصة قيادة سارية المفعول لوظيفة سائق، وأن لا يكون متقاعداً من الخدمة المدنية أو التأمينات الاجتماعية وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي خلال الثلاث سنوات الأخيرة مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية وأن يكون غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية.

وأشارت صحة حائل إلى أنه لن ينظر إلى الطلبات قبل هذا الإعلان، والاكتفاء بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني ولا يلزم مراجعة الإدارة وسوف يتم إبلاغ المتقدم المقبول مبدئياً برسالة نصية أو إيميل.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي، عبر هذا الرابط (هنا)، وذلك خلال الفترة من 1440/03/26هـ وحتى 1440/04/03هـ.

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