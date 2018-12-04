شكرا لقرائتكم 3 وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.

وأبرز البنك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي عمليات الخزينة: درجة الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

. أخصائي أول استثمار: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، الرياضيات، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي- تمكين الشباب العالمي: درجة الماجستير في تخصصات: (العلوم الاجتماعية، دراسات التنمية، التنمية الدولية، تنمية الشباب)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 2 يناير 2019م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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