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شكرا لقرائتكم وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين في طيران أديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت الشركة الوطنية “طيران أديل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. مخطط هندسي (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الطيران، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.
. مدير الإيرادات الإضافية (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 ديسمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مارس 2019م.
ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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