شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية بالرياض والجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي العقود (الجبيل): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. منسق رابع- مبيعات (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصصات: (السكرتارية، أو تطبيقات الحاسوب).

. مخطط صيانة (الجبيل): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة الآلات، أو الهندسة الكهربائية).

وأفادت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 ديسمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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