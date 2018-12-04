شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة السنبلة في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة مجموعة السنبلة لتصنيع المواد الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراجع داخلي أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية).

– مشرف- المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 ديسمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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