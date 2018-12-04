شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين لدى النهدي الطبية في عدة مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لذوي الخبرة والخريجين الجدد من حمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في المدن التالية: “الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر، والطائف، وأبها، وخميس مشيط، وجازان، وتبوك، والجبيل، وعنيزة، وبريدة، وصامطة، وينبع، وتنومة، وصفوى”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. صيدلي- برنامج الصيدلة (للرجال/ عدة مدن).

. أخصائية تجميل (للنساء/ ينبع).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 ديسمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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